Calciomercato ultime notizie oggi | Lazio | contatti per Zielinski Milan | domani arriva Pulisic Roma | il Napoli su Ibanez e Sabitzer manda

Il primo nome sulla lista di Sarri è quello di Piotr Zielinski, per cui nelleore ci sono ... Per rimanere aggiornato sui movimenti diin Serie A e all'estero, segui la diretta ...1 S'infiamma la corsa a Dusan Vlahovic. Nelleore, come riportato da Alfredo Pedullà , si registra un forte sondaggio del Paris Saint - Germain per l'attaccante serbo della Juve che, per liberarlo, chiede u na cifra vicina ai 90 milioni di ...Potrebbero essere cambiati i piani didella Juventus . Dopo lenotizie relative a Milinkovic - Savic , prossimo ad accettare l'Arabia, i bianconeri hanno in mente il piano B che riguarda un altro centrocampista che ...

Il futuro di Mauro Icardi continua a tenere banco. L'argentino sembra essere vicino al Galatasaray, ma ci sarebbe una svolta improvvisa.L'Arabia Saudita ha stravolto il calciomercato e continuerà a farlo fino alla fine. Mancano circa 50 giorni al termine del mercato e un altro giocatore ora si prepara a lasciare la Serie A ...