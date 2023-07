Calciomercato Napoli | Zielinski e Politano sul piede di partenza | la Lazio prova l’affondo per i due azzurri

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 11 luglio 2023) All’indomani della splendida presentazione, avvenuta a bordo della MSC World Europa, della nuova maglia del, che dopo ben 18 anni non avrà più come main sponsor il marchio Lete, si avvicina sempre di più il ritiro di Dimaro, in programma dal 14 al 25 luglio. Nel frattempo, sono ancora molti i nodi da sciogliere all’interno della società azzurra, primo fra tutti quello relativo al sostituto di Kim Min-jae, sempre più vicino a divenire un calciatore del Bayern Monaco. A tal proposito, il prescelto sembrerebbe essere il difensore giapponese Ko Itakura, attualmente in forza al Borussia Monchengladbach, e ritenuto da Rudi Garcia, come il profilo ideale da affiancare ad Amir Rrahmani in vista della prossima stagione. Quest’ultima comincerà infatti il prossimo 19 agosto, quando gliaffronteranno in quel del Benito Stirpe, il neo-promosso ...