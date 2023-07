Calciomercato | Napoli in vantaggio per Karlsson

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 11 luglio 2023) Hirving Lozano è tra i calciatori delin scadenza di contratto, una situazione c he andrà sistemata a breve, come ha spiegato il presidente De Laurentiis, oppure le strade potrebbero separarsi. E in questo caso sembra che siano già pronti dall’Arabia con un’offerta per il messicano. Nulla è certo al momento, ma come scrive.com la società si sta già muovendo sul possibile sostituto del messicano: il profilo che piace di più è quello di Jesper, svedese classe ’98 dell’Az Alkmaar per il quale sono stati già avviati i primi contatti. 13 gol e 8 assist nell’ultima stagione da titolare, iniziata con un paio di mesi di ritardo per un problema muscolare. Chi lo conosce bene è convinto abbia numeri da campione, calcia di destro e di sinistro con un mix di potenza e precisione; compagno di nazionale di Ibra e ...