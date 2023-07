Calciomercato Milan – Origi può partire | obiettivo plusvalenza

Napoli, Lazio, Inter edovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma ... Per rimanere aggiornato sui movimenti diin Serie A e all'estero, segui la diretta ...GIA' CERCATO DA MALDINI E MASSARA - 'Quando abbiamo affrontato ilin Champions con il Chelsea, a Londra, dopo quell'occasione Maldini mi aveva già detto che ilera stato colpito dalle ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...

'Per me è un onore essere in un club così prestigioso, domani arriva Pulisic'.MILANO (ITALPRESS) - 'Per me è un grande onore essere qui. Non ...Il futuro di Mauro Icardi continua a tenere banco. L'argentino sembra essere vicino al Galatasaray, ma ci sarebbe una svolta improvvisa.