Calciomercato Milan – Offerta monstre dall’Arabia per l’obiettivo Taremi

Non c'è solo il Bologna su Fodé Ballo - Touré. Il terzino sinistro del, che in questa stagione ha ricoperto nella squadra di Pioli il ruolo di vice - Theo Hernandez, è finito nel mirino anche del Nizza .Punti chiave 19:25 Milinkovic - Savic in Arabia, tutto fatto tra Lazio e Al - Hilal 17:11, Rejinders più vicino 14:34 Napoli, anche Zielinski finito sul taccuino di club arabi 14:19 Chelsea, ... Il Barcellona è pronto a dare via Ferran Torres in prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Sport , su di lui in passato c'era anche il

Il Milan non molla Samuel Chukwueze: l'obiettivo principe per rinforzare la fascia destra rossonera, il classe 1999, resta complicato ma raggiungibile, davanti al piano B Gustav Isaksen, per il quale ...Il Milan presenta diversi cambiamenti nel suo CdA: scopriamo insieme chi sono i due nuovi membri dell'organigramma rossonero.