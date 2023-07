Calciomercato Milan | nuovo nome per l’attacco di Pioli | idea dall’Austria

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 11 luglio 2023) Sono molti gli spunti che l’annata conclusa nel mese di giugno può dare a tutte le squadre impegnate momentaneamente sul. Tra queste spunta anche ildel. Dopo le diverse partenze tra cui anche quella di Sandro Tonali, adesso il Diavolo ha bisogno di rifarsi il look per la prossima stagione. La formazione di Stefanodeve cercare di rivoluzionare il suo reparto offensivo per via dei tanti giocatori in uscita in quel ruolo, la nuova pista perdella compagine rossonera arriverebbe. Sandro Tonali, centrocampista, unda sogno: per tornare competitivi in campionato Non Sarà facile per il Napoli replicare tutto ciò che ha effettuato nella stagione appena ...