Calciomercato Milan – Il Genoa spinge per Colombo | ma Pioli…

LA STRATEGIA DEL- Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada aspettano, per cercare di sferrare l'affondo decisivo: con un'offerta che si avvicina ai 30 milioni di euro, bonus compresi, il club ...Commenta per primo Non c'è solo il Bologna su Fodé Ballo - Touré. Il terzino sinistro del, che in questa stagione ha ricoperto nella squadra di Pioli il ruolo di vice - Theo Hernandez, è finito nel mirino anche del Nizza .Commenta per primo Il Barcellona è pronto a dare via Ferran Torres in prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Sport , su di lui in passato c'era anche il

Sarà ancora in Italia il futuro di Romelu Lukaku Il giocatore belga in forza al Chelsea, dopo l’anno di prestito con l’Inter nella passata stagione, sembra intenzionato a ...Fiorin nella passata stagione ha condotto alla salvezza la formazione Under 19 dell’Alessandria nel campionato Primavera.