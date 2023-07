Calciomercato Milan – Il Genoa ha chiesto informazioni per Gabbia

Commenta per primo Il Barcellona è pronto a dare via Ferran Torres in prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Sport , su di lui in passato c'era anche ilPunti chiave 19:25 Milinkovic - Savic in Arabia, tutto fatto tra Lazio e Al - Hilal 17:11, Rejinders più vicino 14:34 Napoli, anche Zielinski finito sul taccuino di club arabi 14:19 Chelsea, ......voglion rivestire d'oro e con tutte le altre cose di questo pazzo mondo che è il, qui ... Scruta l'orizzonte pure Tijjani Reijnders: ilè pronto a stringere per imbarcare il ...

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il Barcellona è pronto a dare via Ferran Torres in prestito con diritto di riscatto.Lo scrive Sport, su di lui in passato c'era anche il Milan.