Calciomercato Milan – Attaccante | si lavora in segreto su altre piste

... da queste prime e scoppiettanti settimane di, ci sono dei profili, due in ... Il primo ha lasciato definitivamente il, di cui non solo era giocatore ma anche tifoso, il secondo, il ...... tutto fatto per il trasferimento alCome scrive Gianluca di Marzio, ilè pronto ad abbracciare il suo quarto nuovo acquisto di questa sessione di. Tutto fatto per il ...Inizia ilanche in casa Calcio Napoli, la società di Aurelio De Laurentiis ha individuato e (...vincere per strappare il pass per la Champions League che si contende con Juventus e

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milinkovic all'Al-Hilal. Pulisic-Milan, domani visite mediche e firma Fanpage.it

Il mercato estivo ha avuto inizio, dando il via alle voci riguardanti i trasferimenti dei talenti: De Ketelaere è tra i più chiacchierati.Il giornalista Daniele Garbo a TMW Radio durante "Calciomercato e Ritiri" ha parlato così del Milan: Milan, Pioli riparte senza Massara e ...