Calciomercato Juventus | le manovre a centrocampo | due grandi nomi per Allegri

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 11 luglio 2023) Ilestivo continua a regalare sorprese e le ultime ore sono state importantissime per la. E’ sfumato il primo grande obiettivo per il: Milinkovic-Savic. Il serbo è ai dettagli per il trasferimento in Arabia Saudita, all’Al Hilal: 40 milioni di euro alla Lazio e circa 25 al calciatore per tre anni. La seconda notizia riguarda la probabile cessione di Paul Pogba. L’offerta dell’Al Ahli è ancora più importante: 100 milioni totali al calciatore mentre la richiesta dei bianconeri è di 10 milioni di euro in forma di indennizzo. Tutto è nelle mani del calciatore e una decisione definitiva è prevista entro i prossimi 10 giorni. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaLedellaLaè pronta ad attuare una vera ...