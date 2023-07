Calciomercato Juve | tre aspiranti alla corona del centrocampo | Scelti gli ' eredi'

(Di martedì 11 luglio 2023) Tre profili importanti come possibilidi Pogba. Ecco chi sono. Alcuni nomi già molto vicini ai bianconeri. Come sottolineano nell'indiscrezione del quotidiano nazionale 'La Gazzetta dello Sport', il futuro di Paul Pogbantus è in bilico a causa delle lusinghe provenienti dall'Arabia Saudita. Nel caso in cui il centrocampista francese decida di accettare l'...

La società bianconera cerca di accelerare le operazioni volte alla cessione di alcuni giocatori che non rientrano più nei progetti di Massimiliano Allegri. La Juventus ha bisogno di smaltire gli ...Tre profili importanti come possibili eredi di Pogba. Ecco chi sono. Alcuni nomi già molto vicini ai bianconeri. Come sottolineano nell'indiscrezione del quotidiano nazionale 'La Gazzetta dello Sport',...... Cristiano Giuntoli , ha ostentato il suo vecchio cuore bianconero : 'Facevo otto ore di pullman da Prato per andare a tifare, una passione che ho ereditato da mio padre'. Non occorre Google ...

Nella Juve guidata da Max Allegri è pronta ad andare in un'altra squadra una delle poche note liete della stagione terminata lo scorso 4 giugno.Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...