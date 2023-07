Calciomercato | Juve Stampa | West Ham insiste per acquisto Zakaria

Nello scorso week end il centrocampista dellasi è recato a Gedda, una visita che anche ...Juventus, rilancio dall'Araba per Pogba: 150 milioni in tre anni al francesePogba intanto ...Commenta per primo Il Chelsea se non si completerà la sua cessione, aspetta al proprio campo di allenamento Romelu Lukaku per il 17 luglio. Domani è il giorno di inizio raduno estivo agli ordini di ...Napoli: affondo per Samardzic se parte Zielinski. Nel mercato, le tempistiche possono ... Con l'addio di Luciano Spalletti e la partenza di Giuntoli direzione, l'ex Inter potrebbe ...

CALCIOMERCATO - Secondo la Gazzetta dello Sport, il campionato saudita in queste ore ha effettuato un rilancio con l'entourage di Pogba per convincerlo ...Il nome di Paul Pogba è tornato in auge anche in ottica calciomercato. Il francese è sotto i riflettori e dall'Arabia Saudita non mollano ...