Calciomercato | il calciomercato fuma

(Di martedì 11 luglio 2023) 2023-07-08 10:17:39 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Hpassato quasi una settimana dall’inizio ufficiale del mercato estivo lo scorso 1 luglio nella maggior parte dei paesi e le squadre hanno già voluto accelerare gli acquisti per formare le loro squadre il prima possibile e poi prepararsi per la preseason, prima dell’inizio delle competizioni nazionali. Questa settimana ci sono già stati più di 260 acquisti contando solo i cinque principali campionati (LaLiga EA Sports, Premier League, Bundesliga, Serie A e Ligue 1) e le indiscrezioni continuano, con il “Caso Kylian Mbapp” come filo conduttore dopo la famosa lettera in cui si dichiarava che non rinnoverà con il Paris Saint-Germain e la risposta del club francese che lanciava un ultimatum, chiarendo che o rinnova o viene ceduto. Per quanto riguarda le ...

Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A IL TABELLONE DELDANIEL MALDINI all' EMPOLI (dal Milan) I rossoneri hanno annunciato la cessione di Daniel Maldini, ...Tutti i colpi in entrata ufficializzati finora dalle 20 squadre di Serie B: tutti gli acquisti e le cessioni, NEWS E TRATTATIVE LIVE ASCOLI Acquisti Masini (c, Genoa, pres.) Forte (a, ...Un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli. Anche in occasione del raduno l'allenatore del Milan non ha nascosto la necessità di avere un nuovo centravanti,...

Calciomercato Roma - Si aspetta Renato Sanches Voce Giallo Rossa

Il calciomercato è aperto e per i club è tempo di mettere a segno i colpi più importanti. In questo periodo, tuttavia, hanno fatto particolarmente scalpore alcuni trasferimenti a costo zero. Basti ...Il Torino resta attivo in ottica calciomercato e il presidente Cairo, se dovesse partire Schuurs, ha già pronto il nome del probabile sostituto ...