Calciomercato | Fiorentina Stampa | Amrabat nel mirino del ManUtd

(Di martedì 11 luglio 2023) Il centrocampista marocchino interessa ai Red Devils come partner di Mount. LONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester United sta seguendo le orme del centrocampista dellaSofyan. Lo riporta Espn, precisando che il contratto che lega il centrocampista marocchino al club viola scadrà nel

Il centrocampista marocchino interessa ai Red Devils come partner di Mount. LONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester United sta seguendo le orme del centrocampista dellaSofyan Amrabat. Lo riporta Espn, precisando che il contratto che lega il centrocampista marocchino al club viola scadrà nel 2024. I Red Devils punterebbero su Amrabat, per completare il ...Un prolungamento di un altro anno rispetto alla scadenza attuale, segno che lapunta ancora su Biraghi nonostante l'arrivo di Parisi. Il club ha voluto dare un segnale di fiducia al classe ...CENTROCAMPISTI : Lorenzo Amatucci (), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Niccolò Pisilli (Roma). ATTACCANTI : Luca D'Andrea (Sassuolo), Francesco Pio ...

Il centrocampista marocchino interessa ai Red Devils come partner di Mount.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Manchester United sta seguendo ...Con Parisi praticamente sicuro del trasferimento alla Fiorentina l'Empoli si sta attivando per cercare un sostituto ed anche Augello sarebbe in lista ...