Calciomercato | altra offerta dall’Arabia | vicino il sì

Intanto sulla Rai è andata in onda un'inchiesta della trasmissione Report su Stefano Bandecchi, alle prese con un conflitto d'interessi dopo essere stato eletto sindaco di Terni.Amrabat (LaPresse) -.itUn altro dei giocatori più importanti della Serie A in quel reparto potrebbe salutare l'Italia, ma stavolta non per l'Arabia Saudita. Si tratta di Sofyan Amrabat, ...Lukaku (LaPresse) -.itMarotta non ci sta, Lukaku è il primo obiettivo per l'attacco visto che all'Inter manca un'punta e Big Rom è la richiesta di Inzaghi, un bomber affidabile ...

Juve, Bonucci si è offerto a un'altra big di Serie A Calciomercato.com

Prende sempre più forma la nuova formazione del Genoa, nei prossimi giorni verrà messo a segno il terzo colpo dell'estate del ritorno in Serie A, e se Leali in porta sarà il secondo di Martinez, gli a ...Alessandro Piscina è stato uno degli allenatori parmigiani più “in vista” dell’ultima stagione calcistica. Il suo percorso triennale al Pisa nel campionato Under 17 si è concluso con un campionato sor ...