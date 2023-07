Calcio | Postecoglou ' La mia visione del gioco per convincere Kane'

Sul futuro della punta,ha ammesso che "non ho avuto alcuna assicurazione e non me ne aspetterei. Per quanto mi riguarda, sto cercando di concentrarmi su ciò che so ora e Harry è parte ...Mi presenterò e ci scambieremo le rispettive visioni, parleremo di come fare per rendere questo un club di successo - ha spiegato in conferenza stampa- Personalmente sto provando a ..."Kane è uno dei migliori attaccanti al mondo e voglio che sia coinvolto qui", ha detto in conferenza stampa. "Voglio solo presentarmi a Harry, dargli la mia visione, capire da lui quale ...

Calcio: Postecoglou, la mia visione di gioco per trattenere Kane - Calcio Agenzia ANSA

Il tecnico del Tottenham proverà a trattenere l'attaccante inglese con gli Spurs LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il nuovo manager del ...Domani, alla ripresa degli allenamenti, è previsto il faccia a faccia tra il nuovo manager del Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, ed Harry Kane. Sarà l'occasione, ha detto il tecnico australiano, pe ...