Calcio femminile | Mondiali 2023 | il girone e le avversarie dell’Italia Svezia | la rivale più ostica

(Di martedì 11 luglio 2023) Signore e signori c’è da prepararsi. Dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e in Nuova Zelanda si terrà l’edizionedeidi. Una fase finale della rassegna iridata alla quale sarà presente anche la Nazionale italiana di Milena Bertolini, inserita nel Gruppo G con, Sudafrica e Argentina. Otto gironi da quattro squadre e le migliori due compagini di ciascuno raggruppamento avranno accesso agli ottavi di finale, che daranno il via alla fase a eliminazione diretta della competizione. L’Italia nel 2019, in Francia, seppe spingersi fino ai quarti di finale, venendo sconfitta dall’Olanda, e replicare quel traguardo non sarà assolutamente facile. Le azzurre faranno il proprio esordio il 24 luglio ad Auckland contro l’Argentina, mentre il 29 giocheranno ...