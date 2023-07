Calcio | De Silvestri al raduno | pronto il rinnovo col Bologna

... ma dopo l'acquisto di Beukema con cessione in contropartita di Kasius all'Az Alkmaar, il Bologna è pronto a far firmare il rinnovo annuale di contratto a De, che partirà in ritiro con i ...Emmaha messo a segno un ace portando il proprio team a +10 sulle lombarde (15 - 5). Le atlete di coach Sciarrotta, sicure del risultato, hanno comunque continuato a giocare una con grande ...Abbiamo già preso Mora dalla Sanmauriziese, Baffari da una squadra svizzera,un giovane del 2005 dal Locarno, Oioli che faceva il difensore a Domo e Schirru ex attaccante del Fomarco ma ...

(ANSA) - BOLOGNA, 11 LUG - A Casteldebole, nel giorno del raduno, è presente anche Lorenzo De Silvestri. Il contratto del terzino destro classe 1988 è scaduto lo scorso 30 giugno, ma dopo l'acquisto d ...Roberto Silvestri, 78 anni, è morto nel sonno suscitando profondo cordoglio in Riviera delle Palme. Fondatore e presidente di Porto 85, ideatore di maratone e manifestazioni sportive. Lasciando moglie ...