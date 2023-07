Cairo | mercato pubblicitario andamento discreto nel primo semestre

Siamo sulattenti a valutare tutte le opportunita' che ci sono, ma e' un momento anche molto particolare'. Lo ha detto Urbano, presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup e ...Quindi c'e' un interesse delmolto forte' ha specificato l'amministratore diCommunication, Uberto Fornara.'Tutto il digitale - ha aggiunto - sta andando molto bene, anche grazie a una ...LE PAROLE DI- Alla presentazione dei palinsesti non poteva certo mancare Urbano: '... Rcs era scalabile perché sulc'era una quota di circa il 60%, era contendibile, ma Mediaset ...

Media: Cairo, siamo su mercato e valutiamo tutte opportunita' che ci ... Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) – “Non ho mai pensato di scalare Mediaset con un’opa. E’ una cosa inventata, che non sta né in cielo né in terra”. Lo ha detto Urbano Cairo, amministratore delegato e amministratore di Rcs ...L’olandese si è presentato al raduno, ma a un tifoso ha ammesso la probabile partenza: ha ricevuto offerte dalla Premier. Lo seguono da tempo il Liverpool e il Crystal Palace. Variabile West Ham ...