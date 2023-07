Cagliari | inizia la campagna abbonamenti 2023 2024 | prima fase dedicata alla prelazione

(Di martedì 11 luglio 2023) A partire da oggi, martedì 11 luglio, prende il via ladel. La(che si concluderà martedì 18 luglio) riguarda la, con gli abbonati dello scorso anno che avranno l’opportunità di rinnovare il proprio abbonamento ad una tariffa. Per loro sarà possibile conservare il proprio posto o sceglierne uno nuovo. La secondasarà invecevendita libera e inizierà giovedì 20 luglio per chiudersi venerdì 11 agosto. Glisaranno acquistabili online sul sito di TicketOne, presso il Ticket Service di Piazza Unione Sarda (da lunedì al venerdì 9-13 / 16-20) e nelle ricevitorie autorizzate. ...

Inizia la campagna abbonamenti 23/24 Cagliari Calcio

Il Cagliari inizia la nuova stagione e non sono da meno i tifosi rossoblù: oggi inizia la campagna abbonamenti Come riportato da L’Unione Sarda, è pronta a partire la campagna abbonamenti del Cagliari ...Calciomercato Cagliari. I sardi si stanno preparando per l’inizio della stagione 2023/24, che segna il ritorno in Serie A dopo la vittoria nelle finali playoff contro il Bari. Il tecnico, Claudio Rani ...