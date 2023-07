...(in pole il), Pio Esposito (diretto allo Spezia) e Valentin Carboni (verso Frosinone). Da una milanese all'altra: il Milan insiste per Reijnders (AZ Alkmaar), cede Daniel Maldini all'...18.45 -è pronta ad accogliere Jakub Jankto: il centrocampista arriva domani per visite ... 18.35 - Fabiano Parisi si avvicina alla Fiorentina, lo conferma il presidente dell'Fabrizio ...2023 - 07 - 10 13:29:27, in arrivo Maldini Daniel Maldini è in arrivo a. L'attaccante ... con le tre neopromosse (Frosinone, Genoa e) al lavoro per creare un organico all'altezza ...

Cagliari-Empoli per un terzino della Sampdoria | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi presenta la nuova stagione dando un indizio di mercato: "Cambiaghi (rientrato all'Atalanta, ndr) ha parlato bene di Empoli a un ragazzo del 2001 che spinge pe ...Il Cagliari punta sempre sul giocatore della Sampdoria, ma la concorrenza aumenta: ora il club toscano è alla ricerca di un profilo con quelle caratteristiche Si allunga la lista di pretendenti a Tomm ...