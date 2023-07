Caduta Libera | risposta imbarazzante | ma Gerry Scotti non si scompone

(Di martedì 11 luglio 2023) Prosegue la messa in onda delle puntate die ricordiamo la concorrente che ha messo in imbarazzocon una. Anche ieri è andato in onda… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

... l'unica gioia per la Rai è nel preserale, dove Reazione a Catena batte nettamentecon oltre un milione di spettatori di differenza. Ascolti tv: Mediaset batte la Rai In una serata come ...Solo un rumore sordo, simile al suono di una, e la partenza di un furgone bianco sono stati ... "Lasciatela andare, cancellate quella paura che fino a oggi non ci permette di lasciarla" ...Canale 5,: 1.900.000 spettatori (16,4%). Fuori dal podio: Rai 3, Tg Regione : 1.655.000 spettatori (12,8%);. Canale 5,Inizia la sfida: 1.078.000 spettatori (12,3%);. ...

Caduta Libera, chi è la campionessa Ginevra e quanto ha vinto: montepremi di oggi lunedì 10 luglio 2023 Il Corriere della Città

Il presentatore conquista anche i social con filmati spiritosi al fianco di giovani “creator”. E in autunno lancerà il suo sito ...Caduta Libera, chi è la campionessa Ginevra Gori e quanto ha vinto Scopriamo il montepremi di stasera, lunedì 10 luglio 2023. Da diversi anni un must della TV italiana, “Caduta Libera”, il game show ...