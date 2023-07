Buon compleanno Teddy Reno | Lorenzo Ottolenghi | Stefano Lorenzetto…

Proprio il giorno del suosui social ecco la notizia: Max Acquadro lascerà Vercelli. Una ... Una curiosità: per chi ha tifato durante gli scontri - scudetto tra Virtus e Olimpia Da...Wilson ha pubblicato una foto di Hanks con il seguente messaggio d'auguri: "a quest'uomo che è il mio amante, il mio migliore amico, la mia famiglia, il padre dei miei figli. Ama una ...Oggi Mario Gomez compie 38 anni. É già da un po' che non è più un calciatore e fa il direttore tecnico per la Red Bull, occupandosi di 3 club in diverse zone del mondo: Lipsia in Germania, New York ...

Buon compleanno Martina Colombari, 32 anni fa Miss Italia la Repubblica

Oggi Mario Gomez compie 38 anni. É già da un po’ che non è più un calciatore e fa il direttore tecnico per la Red Bull, occupandosi di 3 club in diverse zone del mondo: Lipsia in Germania, New York ne ...Compie 48 anni il 10 luglio la showgirl, modella e attrice che ha conquistato il titolo di reginetta di bellezza d'Italia a soli 16 anni. Martina ...