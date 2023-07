Bunga Bunga time | perché il doppio omaggio dei Guns ' N Roses a Berlusconi in concerto

(Di martedì 11 luglio 2023) It's, scherza gignando sul palco Axl Rose e dedica Pretty Tied Up (traduzione: legata proprio per bene) a. Per poi tornare sul defunto con nuovoseguito da ...

It'stime, scherza gignando sul palco Axl Rose e dedica Pretty Tied Up (traduzione: legata proprio per bene) a Berlusconi. Per poi tornare sul defunto con nuovo omaggio seguito da ...Prima di Pretty Tied Up , Axl ha detto: "Questa la vogliamo dedicare a Silvio Berlusconi e ai suoiparties". In fin dei conti, la vera differenza tra i Guns di oggi e quelli di un tempo ...Con un'appendice di cronaca, un omaggio all'Ucraina, issando una bandiera, due brani dedicati a Berlusconi: Pretty Tied Up 'per i party' e Knockin' on Heaven's Door di Dylan. E una ...

Bunga Bunga, da Ruby a Minetti e Fadil: l'ultimo processo a Silvio ... Fanpage.it

Opere di Rembrandt e Tiziano appese nella casa dove il politico teneva i famigerati “bunga bunga”, i festini a base di sessoLa villa vicino a Milano appartenuta al defunto Silvio Berlusconi potrebbe e ...PARIS, 10 Julai - Kerajaan Perancis mengharamkan penjualan bunga api menjelang festival 'Hari Bastille' yang bakal disambut pada Jumaat ini. Pengharaman tersebut turut menyentuh pemilikan dan pengangk ...