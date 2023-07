Brutte notizie per Marta Fascina | dve lasciare Arcore

Leggi su 361magazine

(Di martedì 11 luglio 2023) Entro 90 giorni dovràla villa dove viveva con Berlusconiha ricevuto da Berlusconi un lascito da 100 milioni. Come si dice, però, non è tutto oro quel che luccica. L’ultima compagna del Cavaliere dovrà infattila Villa dientro 90 giorni. L’indiscrezione, lanciata prima da Dagospia è stata poi confermata da Repubblica attraverso ambienti vicini a Forza Italia. Si legge: «È cominciata una seconda fase enon può pensare di essere la prima nella linea di discendenza. I figli, chiaramente, vogliono il loro spazio pur rispettando le volontà del Cavaliere. E, nel partito,non si deve meravigliare se trova davanti un clima non esattamente collaborativo». Alla, che Berlusconi chiamava moglie sono ...