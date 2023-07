Breve storia delle MMA femminili

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 11 luglio 2023) Dana White è certamente un uomo controverso, soprattutto quando si parla di sport femminile. Il presidente di UFC, per esempio, ha dichiarato tempo fa che nessuna donna sarebbe mai entrata in un ottagono, se non da Octagon Girl, e prima di intravederne l’opportunità non sembrava particolarmente interessato al fenomeno. La sua, quindi, è stata di certo una mossa opportunistica, d’altra parte quando c’è da guardare propriamente al guadagno in termini di visibilità, avanguardia ed economia è una vera volpe. Fatto sta che nel novembre 2012, poco dopo l’acquisizione di Strikeforce da parte di UFC, ha creato la prima divisione femminile della UFC al limite135 libbre, promuovendo Ronda Rousey campionessa. La fenomenale fighter statunitense si era da poco laureata campionessa proprio di Strikeforce. Potremo prendere quindi questo come momento d’inizio ...