Branzi | 65enne scivola su un sentiero | arriva il Soccorso Alpino

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 luglio 2023). Intervento nel primo pomeriggio di martedì (11 luglio) per ilorobico. I tecnici sono stati allertati verso le 11.30 per un uomo di 65 anni. Era in escursione con la famiglia lungo ildella Strada Piana, quando èto per alcuni metri in una zona ripida. Hanno chiesto subito aiuto: la centrale ha mandato sul posto le squadre del, 13 i tecnici impegnati, tra cui un sanitario. L’uomo è stato raggiunto, valutato nella parte sanitaria, condizionato, immobilizzato nel materassino a depressione e trasportato con la barella fino all’ambulanza. L’intervento è finito poco prima delle 14.30.