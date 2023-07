Brahim Diaz incanta in allenamento | gol da fenomeno

si prende la scena in allenamento con i suoi nuovi compagni. Il trequartista del Real Madrid sguscia via e con delizioso tocco va a segnoInfatti a partire dal Napoli campione per arrivare fino alla Juve, sono già partiti o partiranno giocatori come Kim, Zielinski, Osimhen, Onana, Brozovic, Milinkovic Savic, Tonali,, ...Andrà idealmente ad occupare la casella lasciata libera da, ma può giocare anche sull'esterno. FOTOGALLERY %s Foto rimanenti IL PROFILO Da Harry Potter ai record: nel mondo di Pulisic Ha ...

Real Madrid, Brahim Diaz show: serpentina in allenamento - VIDEO Sportitalia

MADRID - Mantan pemain AC Milan Brahim Diaz tampil luar biasa dalam sesi latihan dengan penampilannya yang disamakan dengan Lionel Messi. Video penampilannya dalam sesi latihan Real Madrid ramai diper ...Brahim Diaz, cosa hai fatto! Il gol dell’ex Milan in allenamento è da capogiro – VIDEO. Lpex rossonero incanta a Madrid Brahim Diaz cambia casacca, ma il giocatore incanta ancora. L’ex rossonero ha i ...