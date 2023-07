Brad Pitt al Gran Premio F1 di Silverstone indossa uno tra gli orologi d' oro più belli al mondo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 11 luglio 2023)possiede da sempre uno spiccato senso dello stile. Sia che indossi una tuta da Formula 1, sia una camicia a quadri o una giacca a vento verde, come ha fatto questo fine settimana aldi Formula 1 diBretagna. A questo punto, salvo tu non sia uno sfegatato fan della F1 e/o di, ti starai chiedendo perché abbia sfoggiato un completo da F1 come Max Verstappen e Charles Leclerc. La risposta è semplice: sta girando un nuovo film. Una produzione Apple, per la precisione, che sarà diretta da Joseph Kosinski, il regista di Top Gun: Maverick, e avrà come protagonisti due piloti fittizi di F1 chiamati Sonny Hayes e Joshua Pearce. Il secondo sarà interpretato da Damson Idris, il primo da. Il duo era ...