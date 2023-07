Bovini allo stato brado | il caso in Irpinia e la linea d’intervento del Comune

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti, ildi Aquilonia: “siamo al lavoro quotidianamente per risolvere il problema insieme alle altre istituzioni” Con riferimento a notizie di stampa pubblicate nei giorni scorsi in merito al problema deiche pascolanonel territorio di Aquilonia, l’Amministrazione comunale precisa quanto segue. “Una delle prime azioni della nuova amministrazione, il 23 maggio (ovvero sei giorni dopo le elezioni amministrative), è stata la partecipazione al tavolo insediato presso la Prefettura di Avellino per verificare quali provvedimenti fosse possibile adottare a seguito delle numerose denunce pervenute da parte degli operatori danneggiati dalla presenza incontrollata ...