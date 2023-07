Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ......in offerta durante gli Amazon Prime Day di luglio 2023 su amazon.it E poi troveremo anche diversedi Tommy Hilfiger , dalle tracolle ai modelli a spalla, su cui vale la pena mettere gli. ...Apertura positiva per le, arriva lo Zew Leeuropee avviano la giornata in positivo ...rivolti oggi al Prime Day di Amazon, occasione per verificare la solidità dei consumi Usa. Nel ...

Borse, occhi su inflazione Usa. Piazza Affari riaggancia i 28mila punti Il Sole 24 ORE

La borsa svizzera chiude anche la seconda seduta della settimana in rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 10'962,59 punti, in progressione dello 0,37% rispetto a ieri.Le principali piazze europee continuano per la seconda seduta il recupero in attesa del dato chiave sull’inflazione USA di domani e dell’avvio della stagione delle trimestrali. Euro sempre in vista di ...