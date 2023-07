Borsa | Milano in rialzo | FTSE Mib +0 | 68%

Tra le small - cap di, grande giornata per It Way , che mette a segno un rialzo del 4,16%. Rialzo marcato per Eurotech , che archivia la sessione in utile del 3,07% sui valori precedenti. ...Petrolio e materie prime tirano la volata alle Borse europee che, seppur in una seduta dai volumi sottili, chiudono tutte con robusti rialzi nell'attesa che domani arrivi il dato sull'inflazione Usa, ...Sul fronte macro, intanto, il dato finale sull'inflazione tedesca annua a giugno si e' attestato al 6,4% o del 6,8% sulla base dei dati armonizzati, interrompendo cosi' la serie di cali da inizio anno.

Borsa: Milano chiude in rialzo dello 0,68% Agenzia ANSA

Milano, al pari delle altre Borse europee, archivia la seduta in rialzo alla vigilia dell'atteso dato sull'inflazione americana. Il Ftse Mib sale dello 0,68% e torna a 28mila punti. (ANSA) ...Roma, 11 lug. (askanews) – Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano con l’indice Ftse Mib che segna un +0,68% a 28.061 punti. In evidenza Tenaris, che ha guadagnato il 2,79% a 13,985 euro, Iveco (+2, ...