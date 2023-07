(Di martedì 11 luglio 2023) Angelo, co - portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs, in una nota attacca lache continua a ignorare i problemi legati all'ambiente e al clima. "Domani, il Parlamento ...

Anche il coportavoce di Europa verde e leader di, Angelo, ha sferzato duramente Palazzo Chigi, nella convinzione che "l'Italia sta per fare una figuraccia storica in Europa, saltando la ...Angelo, co - portavoce di Europa Verde e parlamentare di, in una nota attacca la destra europea che continua a ignorare i problemi legati all'ambiente e al clima. "Domani, il Parlamento europeo, ...È 'vergognoso' secondo Angelo) che La Russa, 'interroghi il proprio figlio e lo scagioni: nulla di penalmente rilevante'. Mentre Azione si tira fuori 'dalla rissa sui casi giudiziari'. ...

Bonelli (Avs): “La destra europea gioca con il futuro dei giovani, l’ecologia non è una minaccia per l’economia” Globalist.it

Ambiente, Bonelli (Avs) contro la destra europea: "Continuano a proteggere un'élite che non cessa di arricchirsi sulla crisi climatica, aumentando i prezzi dell'energia da fonti fossili e ostacolando ...Roma, 11 lug. (Adnkronos) - “L’Italia sta per fare una figuraccia storica in Europa, saltando la quarta rata del Pnrr. Nonostante le nostre numerose sollecitazioni. Ma la maggioranza spreca il suo tem ...