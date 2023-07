Bologna | ufficiale il rinnovo di De Silvestri

(Di martedì 11 luglio 2023) Ilha ufficializzato ildi contratto di Lorenzo De. Tutti i dettagli sul difensore Il, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciato ildi contratto di Lorenzo De. Il difensore, all’età di 35 anni, ha prolungato per un’ulteriore stagione con la maglia rossoblù. COMUNICATO – Prolungamento del contratto per De. IlFc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Lorenzo Deper il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024.

... e queste sono le sale scelte: Roma: Giulio Cesare e 4 Fontane Milano: Anteo e Colosseo Torino: Nazionale: Rialto Firenze: Fiorella Per maggiori informazioni potere andare sul sito...... Sandro Ghiani, Jole Silvani, Gigi Reder, Fiammetta Baralla, Antonio Allocca, Ugo, Massimo ... Una Giusta Causa: Il TrailerItaliano del Film - HD Austin Powers in Goldmember (Commedia) ...2023 - 07 - 11 14:28:01il rinnovo di De Silvestri Lorenzo De Silvestri ha rinnovato il suo contratto con il. Il terzino ex Lazio ha firmato per un altro anno, fino al 2024.

UFFICIALE - De Silvestri rinnova col Bologna: il nuovo contratto Fantacalcio ®

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Bologna ha reso noto un rinnovo di contratto: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Lorenzo De Silvestri ...