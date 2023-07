Basket 2023 - 2024 Serie B Squadra Virtus Imola Npc Marco Barattini firma con la Virtus Imola edla sua terza avventura in serie B, con la maglia che lo lanciò tra i senior nella stagione 2019/2020. Classe 2000, è un playmaker vecchio stampo, con tanta qualità nelle mani ed una grande ...Si trasferisce a Mestre con la famiglia egiovanissimo a dedicarsi alla pittura ... Franco Beraldo in mostra acon Banca Generali Nel 1979 partecipa al Premio Burano e lo vince nell'...La ama talmente da non riuscire a goderne, perché ogni volta che l'estate, lui sente ... Scena Natura 2023 gode del supporto di Regione Emilia Romagna e del Comune die fa parte di ...

Bologna, inizia la stagione per i rossoblù: il report della prima seduta Pianeta Milan

Il Bologna si è radunato questa mattina alle 8.30: in casa rossoblù è iniziata la stagione 2023-'24. La prima sgambata stagionale, agli ordini di Thiago Motta, è andata in scena alle 9. (ANSA) ...Kyle Jordan Weems, ala classe 1989, nelle ultime quattro stagioni in Italia alla Virtus Segafredo Bologna, è un nuovo giocatore della Bertram Derthona. Nato a Topeka (Kansas, USA) il 23 agosto 1989, W ...