Bocciata agli orari la studentessa che era stata riammessa dal Tar

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAlla fine è staall’esame di maturità ladel liceo scientifico Da Vinci di Trento con genitori originari dell’Irpinia, ammessa con riserva alla prova suppletiva nonostante cinque insufficienze, dopo un ricorso al Tar. Dopo quasi sei ore di scrutini la Commissione ha bocciato la candidata che ha sostenuto l’esame nella giornata di ieri. Ad assistere all’esame anche un gruppo di insegnanti che hanno deciso di assistere alla prova «per far sentire ai docenti della commissione il nostro appoggio, su di loro c’è una certa pressione”.Nui corridoi dell’istituto erano presenti anche gli avvocati della ragazza ed i genitori. In ogni modo, il Tar si pronuncerà definitivamente sul ricorso con la Camera di consiglio convocata per il prossimo 27 luglio. Alla base del ricorso della, il ...