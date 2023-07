Bmw Motorrad presenta la R18 The Crown

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Dirk Oehlerking, noto customizer, ha dato vita a una versione mlto particolare basata sulla Bmw R 18. “E’ l’essenza delle mie creazioni fino a oggi”, afferma in occasione dei 100 anni di Bmwcon la creazione della R 18 The. “Ho iniziato con una nuova Bmw R18 che poi ho smontato. Come sempre, ho lavorato con gommapiuma dura e cartone per creare la forma, le linee e il design. L’obiettivo era che fosse potente, elegante e veloce combinato con un look innovativo”, dice Oehlerking descrivendo il suo approccio al design. Il design ha reso necessario adattare notevolmente la tecnologia. Doveva essere costruita una sospensione della ruota anteriore completamente nuova sotto forma di un braccio oscillante a doppia faccia con montante centrale della sospensione. Il serbatoio del carburante da 8 litri e le parti della ...