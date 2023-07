Bmw Motorrad presenta la R18 The Crown

"È l'essenza delle mie creazioni fino a oggi", afferma in occasione dei 100 anni dicon la creazione della R 18 The Crown. "Ho iniziato con una nuovaR18 che poi ho smontato. Come ...punta sull'esperienza A dare il 'bentornato' ad Haslam è stato in primis Marc Bongers , direttore diMotorsport: 'Prima di tutto ringrazio Leon per la sua disponibilità nonostante il ...MetaRide è uno spazio digitale di realtà virtuale in cui gli appassionati di moto possono guidare e sperimentare il CE 02 sotto forma di avatar Il nuovoCE 02 è un modo diverso di ...

R 18 The Crown, una special per festeggiare i 100 anni di BMW Motorrad HDmotori

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Si chiama MetaRide lo spazio digitale di realtà virtuale di Bmw Morrad, dove gli appassionati di moto possono guidare e sperimentare il nuovo Bmw CE 02 sotto forma di avatar e proprio come nella realt ...