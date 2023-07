Blue Beetle | rivelata la durata del cinecomic ed è sorprendentemente breve rispetto ai cinecomic Marvel

(Di martedì 11 luglio 2023)va in controtendenzaalla maggior parte deicon unatutto sommato ridotta, il film arriverà nei cinema il 17 agosto. Di fronte aifiume che imperversano negli ultimi anni,potrebbe andare in controtendenza, per la gioia dei fan. Laufficiale del film,per il genere, è stata svelata sui Twitter: si parla di due ore, sette minuti e diciotto secondi. Con 127 minuti,è uno dei film più corti del DCEU, superato solo da Black Adam (125 minuti), Suicide Squad (125 minuti), Justice League (120 minuti) e Birds of Prey (109 minuti). Al giorno ...

Di fronte ai cinecomic fiume che imperversano negli ultimi anni,potrebbe andare in controtendenza, per la gioia dei fan. La durata ufficiale del film, sorprendentemente breve per il genere , è stata svelata sui Twitter: si parla di due ore, sette ...... mi arrabbierei" Attenzione! Se non volete conoscere spoiler sul finale di The Flash non proseguite nella lettura di questa news Prima di Superman: Legacy, DC lanceràe Aquaman e il Regno ...Stando alle ultime indiscrezioni,durerà poco più di due ore: il montaggio sarebbe già ...

Blue Beetle va in controtendenza rispetto alla maggior parte dei cinecomic con una durata tutto sommato ridotta, il film arriverà nei cinema il 17 agosto.