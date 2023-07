Blitz di Ultima Generazione | bloccata strada d' accesso a Torino

Protesta diGenerazione questa mattina alle porte di Torino. Un gruppo di 6 persone aderenti alla campagna 'Non paghiamo il fossile', promossa daGenerazione, hanno bloccato il traffico sulla strada provinciale 11 Padana Superiore Torino Chivasso, sedendosi sull'asfalto della carreggiata. I manifestanti hanno spiegato le loro ragioni ...Un piano di ricerca, coordinato dalla Prefettura etnea, è scattato a Bronte (Catania) per uno statunitense di 55 anni, James Thomas Mattina , che è stato visto l'volta in paese alle 21.35 del 7 luglio scorso. L'uomo, alto 1 metro e 75, calvo e con una folta barba non curata, indossava una maglietta scura a maniche corte, pantaloncini grigi, scarpe da ...Leggi anche Firenze,diGenerazione, imbrattato il selciato dinanzi al Battistero 'Faccia chiarezza al suo interno il Partito Democratico , che vota contro mentre si astengono il ...

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Protesta di Ultima Generazione questa mattina alle porte di Torino. Un gruppo di 6 persone aderenti alla campagna 'Non paghiamo il fossile', promossa da Ultima Generazione, h ...Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, ricettazione e porto illegale di armi. Dalle prime luci dell'alba è ...