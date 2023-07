Blitz di Ultima generazione | bloccata la Torino-Chivasso all' ora di punta | automobilisti infuriati spostano di peso gli attivisti - VIDEO

(Di martedì 11 luglio 2023) Un'altra azione dimostrativa deglidicontro l'utilizzo di combustibili fossili. Questa volta hanno bloccato, verso le 08:00 di oggi, martedì 11 luglio, la sp, proprio in uno degli orari di maggior traffico della giornata, quando in molti si recano in cit

Erano state rinvenute dai Carabinieri in unantispaccio sul territorio di Bregnano , otto biciclette rubate dagli spacciatori per ... L'restituzione riguarda una Mountain Bike marca "...Protesta diGenerazione questa mattina alle porte di Torino. Un gruppo di 6 persone aderenti alla campagna 'Non paghiamo il fossile', promossa daGenerazione, hanno bloccato il traffico sulla strada provinciale 11 Padana Superiore Torino Chivasso, sedendosi sull'asfalto della carreggiata. I manifestanti hanno spiegato le loro ragioni ...... hanno effettuato unnell'abitazione del ventenne francavillese, dove " a seguito di un'... Francavilla al mare, in possesso di stupefacenti e prodotti contraffatti: arrestatomodifica: 2023 ...

Blitz di Ultima Generazione, bloccata strada d'accesso a Torino Agenzia ANSA

Un gruppo di attivisti di Ultima Generazione ha bloccato oggi per una ventina di minuti la strada provinciale 11 Padana Superiore Torino Chivasso, ..."Gaia non deve morire. Trentino vergogna": è l’ultimo striscione del blitz targato Centopercentoanimalisti, affisso ieri, lunedì 10 luglio, alla stazione di Nichelino, in provincia di Torino, dopo que ...