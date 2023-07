Blitz di Ultima Generazione | attivisti bloccano traffico Torino-Chivasso

(Di martedì 11 luglio 2023) Oggi intorno alle 8 del mattino un gruppo didiha bloccato per una ventina di minuti la strada provinciale 11 Padana Superiore, sedendosi sull’asfalto e provocando l’ira degli automobilisti. Sei persone, aderenti alla campagna ‘Non paghiamo il fossile', promossa da, hanno bloccato la strada sedendosi sull'asfalto della carreggiata. I manifestanti hanno spiegato le loro ragioni agli automobilisti innervositi, illustrando «la gravità della situazione climatica corrente» e «l'inaccettabilità dell'inazione della politica per contenerne i danni». Dopo 24 minuti di blocco sono arrivate sul posto le forze dell'ordine che hanno allontanato gli. Tutti i manifestanti sono stati ...

In questamissione in Ucraina abbiamo discusso a lungo di quando e come finirà la guerra. ... Qualcuno ha visto nel tentatodi Prigoin una possibile via per fare cadere il regime di Putin. ...Le immagini del sindaco "dem" Dario Nardella impegnato a bloccare uno degli attivisti di... a seguito del "ambientalista". L'atto protocollato dal centrodestra invitava come detto l'...'Gli attivisti digenerazione continuano a fare danni. Questa volta se la prendono con Torino, perché 'città ... commentando ilsulla strada provinciale 11 Padana Superiore Torino Chivasso. ...

Blitz di Ultima Generazione, bloccata strada d'accesso a Torino Agenzia ANSA

Undici a favore, undici contrari. L'ordine del giorno sul blitz di Ultima generazione dello scorso 17 marzo, l'atto proposto dal centrodestra che, in caso di processo, invita il Comune di Firenze "a c ...Il direttore dell'istituto 'Arrupe' e l'ultimo blitz di mafia. "Non potranno esserci parole di misericordia per chi non vuole cambiare”.