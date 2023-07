Bisseck-Inter | risolte questioni con l’Aahrus! I dettagli dell’accordo – SM

(Di martedì 11 luglio 2023) Yansarà il prossimo rinforzo dell’. Secondo quanto riferito da SportMediaset l’e l’Aahrus hanno risolto la questione relativa ai metodi di pagamento della clausola IN ARRIVO – Yanè ad un passo dall’. Secondo SportMediaset il club nerazzurro e l’Aahrus hanno risolto tutte lerelative al pagamento della clausola da 7 milioni presente sul contratto del calciatore. L’pagherà la clausola in tre esercizi, in cambio il club danese avrà garantiti alcuni bonus. Presto il calciatore tedesco effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

... che ha preferito tornare in patria all'Atletico Madrid, l 'è finalmente vicina a chiudere per il primo rinforzo in difesa. Ieri sera è infatti atterrato a Milano Yann Aurel, che ...L'rilancia per il ritorno di Lukaku e nel frattempo accogliedopo aver ufficializzato Thuram e Frattesi. Le ultime di calciomercato - Calciomercato.itEcco le ultime notizie e le ...Ore decisive anche per il passaggio di André Onana dall'al Manchester United per 55 milioni (... Oggi visite mediche invece per(contratto fino al 2028), che arriva dall'Aahrus per 7 ...

Inter, Bisseck è a Milano: ha firmato un contratto fino al 2028 Sky Sport

Non solo il dopo Onana e la caldissima trattativa Lukaku, l'Inter cerca anche un difensore dopo l'addio di Skriniar ...Il mercato è appena iniziato, ma l’Inter è già molto attiva. Dopo aver preso Thuram, soffiandolo ai cugini rossoneri, il secondo acquisto è Yann Bisseck, ex difensore dell’Aarhus Gymnastikforening, sq ...