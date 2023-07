Bisseck impaziente attende il via libera dell’Inter Chiusura a un passo – TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 11 luglio 2023)è già a Milano, in attesa che l’Inter sistemi gli ultimi dettagli per il suo trasferimento. La clausola rescissoria, come spiega TuttoSport, è l’elemento da rifinire. CLAUSOLA – Yann Aurelè atterrato nel tardo pomeriggio di ieri a Milano, sorridente e pronto per la nuova avventura all’Inter. Per il trasferimento in nerazzurro del difensore dell’Aarhus, però, manca ancora l’ufficialità delladella trattativa, che arriverà non appena la dirigenza metterà a punto l’ultimo dettaglio. Come spiega l’edizione odierna di TuttoSport, infatti, l’Inter vorrebbe dilazionare in più anni il pagamento della clausola rescissoria di 7 milioni di euro. La cifra, comunque, resterebbe la stessa ma spalmata in un arco di tempo più lungo. Ecco il motivo per cuinon ha ancora effettuato le visite mediche, ...