Bisseck e Di Gennaro | oggi doppio fronte di ufficialità per l’Inter | i passaggi

(Di martedì 11 luglio 2023)possibile unannuncio in casa Inter, quello dell’arrivo die del ritorno del portiere Di. Per entrambi ultimoo prima della formalità di rito dell’. IN CHIUSURA – Ieri Raffaele Diè passato in sede al, mentre Yannè atterrato a Milano. Per il futuro terzo portierepreviste le visite mediche, ultimoo prima di annunciare il suo ritorno. Era già in nerazzurro fino al 2012-2013, poi anche nel 2018-2019 ma formalmente senza essere in rosa. Dal 2019 il suo cartellino non era più di proprietà del, nella passata stagione ha giocato al Gubbio in Serie C. Oltre a Di...

Preferiamo perciò virare e arrivare al mare da favola che è la favola di Di, che l'Inter ... Sveglia, però, perché in serata atterra a Milano Yann, che, sì, possiamo annotare nel nostro ...L'ALTRO ARRIVO - Non solo Di, in serata è atteso anche l'arrivo in Italia del difensore tedesco. Classe 2000, è stato il capitano della Germania all'Europeo Under 21 e dalla prossima ...... UFFICIALE: dallo Strasburgo arriva il nazionale ghanese Djiku per la difesa.19.09 - Inter,... Al momento pista piuttosto fredda.18.03 - Difirmerà con l'Inter un contratto annuale: l'...

LIVE - SPECIALE MERCATO: sbarca BISSECK! Bentornato DI GENNARO. Ospite BIAPRI Fcinternews.it

Blog Calciomercato.com: Diario di bordo 10 Luglio 2023 Si va in mare, anche oggi, come ogni giorno. Marinai dalle promesse facili, navighiamo sulle rotte ...Il difensore tedesco è arrivato a Milano, accolto dai tifosi. I nerazzurri intanto lavorano per le trattative del camerunense e del belga ...