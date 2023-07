Bisseck arrivato nella sede Inter! Ultimi dettagli e sarà ufficiale – IN

(Di martedì 11 luglio 2023) Dopo l’arrivo dell’entourage e dell’intermediario, secondo quanto riportato dal nostro inviato Roberto Novella, da qualche minuto anche Yanndell’Inter– Dopo l’intermediario Marcelo Simonian, anche Yannda qualche minutodell’Inter, entrato – come di consueto in questi casi – dall’entrata secondaria. Il calciatore, insieme al suo entourage, sta sistemando gliprima di firmare e rendere noto il suo trasferimento in nerazzurro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ...

Commenta per primo L' Inter si prepara a perfezionare il terzo colpo dopo Thuram e Frattesi . Nella serata di ieri èa Milano Yann Aurel, pronto a svolgere nelle prossime ore le visite mediche per poi firmare un contratto quinquennale con i nerazzurri. ULTIMI DETTAGLI - Nel pomeriggio odierno gli ......è infatti atterrato a Milano Yann Aurel, che sosterrà le visite mediche con i nerazzurri una volta limati gli ultimi dettagli dell'operazione con l' Aarhus . Il tedesco classe 2000,...Yannè pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il difensore tedesco è atterrato infatti in serata a Milano: "Sono molto felice, sono pronto", le sue prime parole. Il club nerazzurro ha chiuso l'...

Calcio: Inter; Bisseck arrivato a Milano, 'pronto e felice' Agenzia ANSA

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il calciomercato entra nel vivo: tutte le trattative di martedì 11 luglio ...Il club nerazzurro è al lavoro per limare gli ultimi dettagli della trattativa che porterà il difensore tedesco a Milano ...