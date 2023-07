Biodiversità | due giorni per salvare il Nature Restoration Law

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 11 luglio 2023) (Adnkronos) – Oggi, 11 luglio, gli europarlamentari si riuniscono per discutere e valutare ulteriori emendamenti alLaw che mira a tutelare gli ecosistemi danneggiati in Ue, tramite interventi mirati. Domani, 12 luglio, sarà il giorno del voto decisivo in un contesto profondamente diviso: da una parte ci sono le realtà politiche favorevoli al testo, dall'altra i contrari, appartenenti alle destre europee, con il Ppe (Partito popolare europeo) in testa. L’oggetto della proposta è ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine danneggiate dell'Ue entro il 2030 con misure di ripristino della natura per poi, entro il 2050, estendere gli interventi a tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino sul territorio comunitario. Nel maggio 2020 l'Ue ha pubblicato la sua strategia per tutelare la, ...