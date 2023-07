Bimbo di 2 anni scompare nel nulla in vacanza dal giardino dei nonni | tutto quello che non torna | ore d' angoscia

Si vivono ore di angoscia in Francia per il piccolo Emile, ildi 2e mezzo che tiene il Paese con il fiato sospeso. Da sabato è come scomparso nel nulla e le ricerche di squadre di gendarmi coadiuvate da elicotteri, unità cinofile e tanti volontari ...Il territorio del comune di Claut dove il bambino di ottoè stato morso da una vipera A causa ... "Voglio ringraziare quanti si sono prodigati per portare soccorso alha commentato il ...Frank Alfred Odysseus, l'ottavo figlio di Boris Ilè nato il 5 luglio scorso, come si legge ... La coppia ha avuto altri due bambini nati durante i tredi mandato a Downing Street dell'ex ...

Francia, ansia per Emile: il bimbo di 2 anni è sparito da sabato. Il sindaco: Siamo molto preoccupati Fanpage.it

Il terzo caso a distanza di pochissimi giorni: la piccola è caduta nella piscinetta in comune allestita in un complesso di case. Indagini in corso ...L’angolo di Matilde, negozio di abbigliamento per bimbi e ragazzi a Villa Minozzo, compie oggi 8 anni di attività ...