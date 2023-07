Bimba di un anno annega in piscina | nuova tragedia a Parma

(Di martedì 11 luglio 2023) Il terzo caso a distanza di pochissimi giorni: la piccola è caduta nella piscinetta in comune allestita in un complesso di case. Indagini in corso

Bambina di une mezzo muore annegata in piscina mentre gioca con gli amichetti Tragedia a Casaltone, frazione del comune di Parma, dove una bambina di une mezzo è morta annegata in piscina. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, attorno alle 11, stava giocando con altri bambini in uno spazio comune a diversi edifici in strada del Traglione ...Stava giocando con altri bambini in una piscina privata quando è finita in acqua ed è morta annegata. Tragedia a Parma, nella campagna al confine con il comune di Sorbolo. Vittima unadi une mezzo. Il fatto è avvenuto in mattinata; sono in corso indagini della polizia per accertare la dinamica di quanto accaduto. Sul posto, è intervenuto il 118 che ha allertato la ...... Alessandra Leo, immagine simbolo Una bambina di une mezzo è morta poco dopo le 11 di oggi ...per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo e fare luce sulle cause del decesso della, ...

Il terzo caso a distanza di pochissimi giorni: la piccola è caduta nella piscinetta in comune allestita in un complesso di case. Indagini in corso