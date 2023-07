Bilbao vince la decima al Tour | Vingegaard sempre leader

Balzo in classifica per il vincitore di tappa,, che dall'undicesimo passa al quinto posto.La maglia gialla resta sulle spalle del danese Jonas Vingegaard (team Jumbo - Visma), che mantiene 17" di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates); mentreentra nella top five. ...Pello, spagnolo della Bahrain Victorious,la decima tappa del Tour de France, tra Vulcania e Issoire, per un totale di 167,5 chilometri.prevale in volata sugli altri cinque fuggitivi, ...

